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Площади Рима заросли травой из-за отсутствия туристов

Площади Рима заросли травой из-за отсутствия туристовФото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Из-за ситуации с COVID-19 площади древних городов Италии, обычно заполненные туристами, опустели. Эти места заросли травой из-за карантина. В отсутствие туристов трава, обычно затаптываемая, пробивается между булыжниками, сообщает Reuters.

«На площади Пьяцца Навона в столице Италии, где еще во времена Древнего Рима устраивались зрелища, лишь изредка появляются прохожие, выгуливающие собак, либо работники коммунальных служб», — говорится в сообщении.

В марте сообщалось, что в Венеции из-за пандемии коронавируса очистилась вода — в каналы вернулась рыба и лебеди.

Ранее власти Италии ужесточили наказание за нарушение карантина для инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2: нарушителям будет грозить от одного до пяти лет тюрьмы и штраф от 400 до 3000 евро.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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