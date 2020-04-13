Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Подрядчик «Северного потока — 2» начал работы для конкурента проекта

Подрядчик «Северного потока — 2» начал работы для конкурента проекта

Подрядчик «Северного потока — 2» начал работы для конкурента проекта

В Германии и Франции начали производство материалов для труб, из которых построят «Балтийский газопровод». Он станет альтернативным источником поставок российского газа в Польшу и Прибалтику.

«Началось производство стали и листов для изготовления труб морского участка „Балтийского газопровода“. Работы идут во Франции и в Германии. Скоро начнется производство труб», — сообщили в проекте «Балтийский газопровод».

Материалы и трубы для газопровода протяженностью 275 километров из Северного моря через Данию в Польшу обеспечивает поставщик «Северного потока — 2», немецкая компания Europipe GmbH. Она произведет весь объем — 130 тыс. тонн. «Северный поток — 2» Europipe GmbH обеспечила своей продукцией на 40%.

Проект «Балтийский газопровод» заявил днями ранее о том, что получил все необходимые разрешения на строительство. Польский оператор газотранспортной системы Gaz-System сообщал, что операторы «Северного потока» и «Северного потока — 2» согласовали пересечение и компания планирует выбрать подрядчика строительства в первой половине этого года.

Иллюстрация: baltic-pipe.eu.

Заказчиками проекта выступают операторы ГТС Дании и Польши, Energinet и Gaz-System. Планируется, что мощность газопровода составит 10 млрд кубометров. В Варшаве «Балтийский газопровод» наравне с терминалом СПГ в Свиноуйсьце называют основным источником газа, который поможет отказаться от российских поставок к концу 2022 года, когда заканчивается контракт с «Газпромом».

Польская PGNiG заявила, что ее морские месторождения в Норвегии позволят поставлять по газопроводу 2,5 млрд кубометров в год. Будет ли перекупать госкомпания газ у других поставщиков, неизвестно. После того как в Варшаве сообщили о победе в споре с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по формированию формулы цены на газ, в PGNiG собираются получить с российской компании $ 1,5 млрд компенсации и направить часть ее на приобретение новых месторождений в Северном море.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Папа Римский призвал прощать бедным странам долги и облегчать санкции во время пандемии
Папа Римский призвал прощать бедным странам долги и облегчать санкции
Москвичам рассказали о штрафах за отсутствие пропуска
Москвичам рассказали о штрафах за отсутствие пропуска
Эксперты: Просрочки по кредитам в России могут вырасти в 5−7 раз
Эксперты: Просрочки по кредитам в России могут вырасти в 5−7 раз
Астролог назвала знаки зодиака, которые пытаются изменить своих партнеров
Астролог назвала знаки зодиака, которые пытаются изменить своих
В Иране рассказали о сокращении нефтедобычи странами G20
В Иране рассказали о сокращении нефтедобычи странами G20
Нефть выросла после сделки ОПЕК+
Нефть выросла после сделки ОПЕК+
Подрядчик «Северного потока — 2» начал работы для конкурента проекта
Подрядчик «Северного потока — 2» начал работы для конкурента проекта
Эрдоган отреагировал на отставку главы МВД из-за вызвавшего хаос решения
Эрдоган отреагировал на отставку главы МВД из-за вызвавшего хаос
Налоговая заблокировала счета компании рэпера Басты
Налоговая заблокировала счета компании рэпера Басты
Джулиан Ассанж дважды стал отцом, пока скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне
Джулиан Ассанж дважды стал отцом, пока скрывался в посольстве
Симороним на удачу: 4 шуточных ритуала на богатство в кризис
Симороним на удачу: 4 шуточных ритуала на богатство в кризис
Источник рассказал о договоренностях между ОПЕК+ и странами вне альянса
Источник рассказал о договоренностях между ОПЕК+ и странами вне

Топ на сегодня

В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как биологического оружия
В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Банк России утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции
Банк России утвердил новые правила открытия счетов во время
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек

Еще по теме

Финляндия разрешила строительство «Северного потока — 2»
«Северный поток-2» начнут строить летом даже без разрешения Дании
Поставщиками труб для "Северного потока-2" станут Europipe, ОМК и ЧТПЗ
ОМК начала отгрузку труб для проекта "Северный поток - 2"