Подсчитаны траты России на транзит газа через Украину

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости

Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов. Об этом исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил в интервью агентству OilPoint.

Расчеты сделаны с начала действия нового соглашения о транзите газа между Москвой и Киевом. Они включают предоплату, которую российский «Газпром» внес за апрель, уточнил Витренко. Он добавил, что Москва рассчитывается с Киевом без задержек.

Россия и Украина заключили новое соглашение о транзите газа 30 декабря 2019 года. Срок действия контракта — пять лет. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что благодаря контракту страна за пять лет получит не менее 7 миллиардов долларов.

Одним из главных условий нового соглашения был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой (ГТС). Для этого в стране была создана отдельная компания. С принятием закона началось ее отделение (анбандлинг) от «Нафтогаза», которое завершилось 1 января 2020 года.