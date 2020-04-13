Погребинский оценил идею Зеленского о премии за вакцину от коронавируса

Вадим Карасев

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, прокомментировал идею Владимира Зеленского заплатить премию за вакцину.

Президент Украины обещал выплатить миллион долларов тому, кто создаст лекарство или вакцину от Covid-19. Об этом рассказал Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины. Но откуда возьмутся деньги он не знает, пишет РИА Новости.