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Погребинский оценил идею Зеленского о премии за вакцину от коронавируса

Погребинский оценил идею Зеленского о премии за вакцину от коронавируса

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, прокомментировал идею Владимира Зеленского заплатить премию за вакцину.

Президент Украины обещал выплатить миллион долларов тому, кто создаст лекарство или вакцину от Covid-19. Об этом рассказал Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины. Но откуда возьмутся деньги он не знает, пишет РИА Новости.

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По материалам: u-f.ru

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