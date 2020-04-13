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Полиция оштрафует за нарушение самоизоляции выпавшего из окна 15 этажа москвича

Полиция оштрафует за нарушение самоизоляции выпавшего из окна 15 этажа москвича

В Москве на Рождественской улице мужчина выпал из окна 15 этажа при попытке сделать фотографию на подоконнике. Полицейские провели проверку по инциденту и оштрафовали жителя столицы.

В соцсетях появилось видео, на котором москвич повис на опасной высоте. Его жена не смогла втащить его обратно и позвала на помощь других очевидцев. Потом выяснилось, что супруги нарушили режим самоизоляции, поскольку пребывали в гостях.

"Он напился до чертиков и повис прямо на окне на 15 этаже. Друзья это заметили и стали кричать. Половина соседей высунулись в окна своих квартир, чтобы посмотреть, что происходит. Было реально страшно, казалось, что вот-вот он упадет. Но через несколько минут пьяные друзья сумели затащить его в квартиру", – цитирует "Комсомольская правда" очевидцев.

В Москве действует режим обязательной самоизоляции, который исключает походы по гостям или выход на улицу без крайней необходимости. С 13 апреля в столице вводятся специальные цифровые пропуска.

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По материалам: uposters.ru

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