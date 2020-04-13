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Попова раскрыла долю новых зараженных коронавирусом без симптомов

Попова раскрыла долю новых зараженных коронавирусом без симптомов
Более 40 процентов зараженных коронавирусом из числа новых пациентов не имеют симптомов COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке с участием президента Владимира Путина.

"В структуре вчерашних выявлений 22 процента — это внебольничные пневмонии, 25 процентов — это острые респираторные вирусные заболевания и сорок — почти сорок один процент — это люди, у которых клиники нет. Этот процент растет с начала этого месяца, от 12-15 процентов и сегодня до 40 процентов", — заявила она.

# Россия
По материалам: ria.ru

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