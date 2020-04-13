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Пожары в Чернобыльской зоне: МВД озвучило радиационный фон в Киеве и области

Пожары в Чернобыльской зоне: МВД озвучило радиационный фон в Киеве и области
В Чернобыльской зоне спасатели продолжают ликвидацию пожаров на территории трех лесничеств - Корогодского, Котовского и Денисовецкого. Однако радиационный фон по г. Киеву и Киевской области находится в пределах нормы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"По состоянию на 9 часов 12 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается ликвидация пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к борьбе с пожарами привлечено 353 человека и 89 единиц техники, из них от ГСЧС 294 человека личного состава и 64 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, на которых 11 апреля осуществлено 107 сбросов - 250 т воды).
Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,020 мР/ч, на КДП Дитятки 0,01 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/час), говорят в МВД.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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