Президент Чехии оценил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Вадим Карасев

Фото: Эдуард Эрбен / РИА Новости

Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Такую оценку он дал действиям местных властей в интервью пражскому телеканалу «Прима», передает ТАСС.

«Считаю это [демонтаж памятника] смешным и глупым», — заявил Земан. Он напомнил, что Конев освободил от нацистов не только Прагу, но и концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). «Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли. Они завидуют тем, кто чего-то достиг», — подчеркнул президент Чехии.

В то же время он отметил, что официальная реакция России на этот инцидент также является неадекватной. По словам Земана, действия России, в частности возбуждение уголовного дела в отношении ответственных за снос памятника чиновников, можно считать вмешательством во внутренние дела Чехии. «Это контрпродуктивно», — заключил политик.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.