Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Президент Чехии оценил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Президент Чехии оценил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Президент Чехии оценил снос памятника маршалу Коневу в ПрагеФото: Эдуард Эрбен / РИА Новости

Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Такую оценку он дал действиям местных властей в интервью пражскому телеканалу «Прима», передает ТАСС.

«Считаю это [демонтаж памятника] смешным и глупым», — заявил Земан. Он напомнил, что Конев освободил от нацистов не только Прагу, но и концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). «Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли. Они завидуют тем, кто чего-то достиг», — подчеркнул президент Чехии.

В то же время он отметил, что официальная реакция России на этот инцидент также является неадекватной. По словам Земана, действия России, в частности возбуждение уголовного дела в отношении ответственных за снос памятника чиновников, можно считать вмешательством во внутренние дела Чехии. «Это контрпродуктивно», — заключил политик.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Источник рассказал о договоренностях между ОПЕК+ и странами вне альянса
Источник рассказал о договоренностях между ОПЕК+ и странами вне
В США предложили наказать Китай за коронавирус, списав свои долги Пекину
В США предложили наказать Китай за коронавирус, списав свои долги
Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Вены
Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения
Ведущий «Модного приговора» слег с двусторонней пневмонией вслед за Бабкиной
Ведущий «Модного приговора» слег с двусторонней пневмонией вслед за
Что смотреть онлайн 13 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 13 апреля. Расписание трансляций
В Москве неизвестный начал отстреливаться от полиции, приехавшей на вызов
В Москве неизвестный начал отстреливаться от полиции, приехавшей
Эрдоган не принял отставку главы МВД на фоне пандемии
Эрдоган не принял отставку главы МВД на фоне пандемии
Глава Еврокомиссии предположила сроки окончания карантина для пожилых людей
Глава Еврокомиссии предположила сроки окончания карантина для пожилых
США помогут Мексике сократить добычу нефти
США помогут Мексике сократить добычу нефти
Приложение для выдачи пропусков не будет работать в Москве
Приложение для выдачи пропусков не будет работать в Москве
Президент Чехии оценил снос памятника маршалу Коневу в Праге
Президент Чехии оценил снос памятника маршалу Коневу в Праге
Радуемся мелочам: шляпки, сумочки и туфли в новых весенних лукбуках
Радуемся мелочам: шляпки, сумочки и туфли в новых весенних лукбуках

Топ на сегодня

В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как биологического оружия
В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
Банк России утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции
Банк России утвердил новые правила открытия счетов во время
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек

Еще по теме

МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии выступил за сохранение памятника маршалу Коневу в Праге
Чехия ответила на возбуждение в России уголовного дела по сносу памятника Коневу
Чехия отказала Шойгу в передаче памятника Коневу