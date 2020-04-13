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Пушков рассказал, какая роль уготована России на мировой арене

Пушков рассказал, какая роль уготована России на мировой арене
Падение гегемонии США на мировой арене необратимо, на смену придет "треугольник стран" из России, Китая и Соединенных Штатов, заявил член Совфеда Алексей Пушков в интервью "Парламентской газете".

Ранее в твиттере сенатор написал, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила, что гегемония США уходит в прошлое.

В беседе с изданием Пушков добавил, что Вашингтон не стал помогать ближайшим союзникам по НАТО, а это окажет влияние на отношения с европейцами. Поэтому в том числе, считает политик, "как бы они не цеплялись за это", после пандемии Соединенным Штатам придется расстаться со статусом "державы номер один".


Однако сенатор не стал называть конкретных дат. По его словам, такие процессы проходят в течение многих лет, однако ключевые изменения можно ожидать уже в ближайшее десятилетие.

# В мире
По материалам: ria.ru

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