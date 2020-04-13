Путин оценил действия России по борьбе с коронавирусом

Алексей Вольцев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России пока удается действовать на упреждение в борьбе с коронавирусом, для того, чтобы и дальше действовать на упреждение, нужен хороший профессиональный прогноз.

"Для того, чтобы дальше действовать на упреждение, а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом, нам нужен хороший, профессиональный прогноз, и не только среднесрочный или долгосрочный, но и на период ближайший трех-семи-десяти дней", - сказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 24".