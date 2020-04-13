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Путин отметил необходимость оптимально выстроить действия властей

Путин отметил необходимость оптимально выстроить действия властей
Все действия властей должны быть выстроены оптимальным образом, с запасом и с учетом всех факторов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом. Что называется, с запасом и с учетом всех факторов", - сказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

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# Политика
По материалам: ria.ru

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