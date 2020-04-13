Путин отметил необходимость оптимально выстроить действия властей

Лидия Мартынова

Все действия властей должны быть выстроены оптимальным образом, с запасом и с учетом всех факторов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом. Что называется, с запасом и с учетом всех факторов", - сказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.