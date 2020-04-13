Путин поручил кабмину проработать правила возврата билетов на отменённые мероприятия

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Президент России Владимир Путин поручил Правительству до 20 мая увеличить срок возврата стоимости билетов, абонементов на отменённые зрелищные мероприятия до одного года и установить правило обмена билетов при переносе события. Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями предпринимательского сообщества, прошедшей 26 марта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Изменения предполагают «увеличение сроков возврата полной стоимости билета, абонемента или экскурсионной путёвки при отмене зрелищных мероприятий, проводимых организацией исполнительских искусств или музеем» в течение календарного года со дня отмены мероприятия, а при его переносе — только обмен на билет, абонемент или экскурсионную путёвку на более позднюю дату.

Ранее Правительство постановило, что вернуть полную стоимость билета, абонемента или экскурсионной путёвки при отмене или переносе мероприятий должны не позднее 30 дней со дня обращения при возврате электронных билетов и в день обращения при возврате билетов, приобретённых в кассах культурных учреждений. Посетитель при этом может обратиться за возвратом денег в организацию не позднее шести месяцев с даты отмены режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Из-за распространения коронавируса нового типа в стране был отменён ряд культурно-массовых мероприятий. За прошедшие сутки в России зафиксировали 2558 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 18 328 человек.