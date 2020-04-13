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Путин поручил поддержать мультсериал об антропогенезе

Путин поручил поддержать мультсериал об антропогенезеСайт: antropogenez.ru

Владимир Путин поручил представить предложения о господдержке создания мультсериала, посвященного эволюции. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительству РФ <...> представить предложения о государственной поддержке научно-просветительского портала "Антропогенез.ру" в целях создания российского научно- популярного анимационного сериала для детей. Доклад — до 15 июня 2020 года», — указано в поручении на сайте Кремля.

Также Путин поставил правительству задачу выработать дополнительные меры и источники господдержки, направленные на популяризацию науки.

В 2019 году Российская академия наук сообщила, что патриарх Кирилл получил звание почетного профессора за свою деятельность в области популяризации науки, в частности, участие в съемках телепередачи «Очевидное — невероятное».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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