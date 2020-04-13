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Путин призвал рационально распределять нагрузку при борьбе с COVID-19

Путин призвал рационально распределять нагрузку при борьбе с COVID-19
При борьбе с коронавирусом необходимо эффективно задействовать все ресурсы, рационально распределять нагрузку, а также оперативно перенаправлять запасы защитных средств, аппаратов ИВЛ и врачей между регионами в зависимости от ситуации заявил президент России Владимир Путин.

"Сейчас необходимо задействовать все наши ресурсы, нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для маневра с учетом ситуации в конкретных территориях. Речь в том числе о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы", - заявил Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. Стенограмма совещания размещена на сайте Кремля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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