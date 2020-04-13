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Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, рассказал Новак

Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, рассказал Новак

Министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1» в понедельник рассказал, что президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+.

По его словам, в последние дни российский лидер неоднократно связывался с американским коллегой Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом для устранения разногласий. «Это были постоянные переговоры в деталях. Без участия президента сделка могла не состояться», — сказал глава энергетического ведомства.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил благодарность главе российского государства Владимиру Путину и королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду за достижение соглашения о сокращении добычи нефти. 

Министры стран ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти от уровня октября 2018 года. В мае — июне добычу сократят на 23%, до конца текущего года — на 18%, до конца апреля 2022 года — на 14%. На первом этапе альянс снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки, далее — на восемь и шесть миллионов. Мексика, из-за которой переговоры длились пять дней, согласилась уменьшить добычу на 100 тысяч баррелей, остальные 300 тысяч компенсируют США.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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