Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пырей поделится с пшеницей геном устойчивости к грибковому заболеванию

Пырей поделится с пшеницей геном устойчивости к грибковому заболеванию

Ученые обнаружили ген, обеспечивающий устойчивость пшеницы к грибковому заболевнию — фузариозной гнили. Ген нашелся в геноме дикорастущего родственника пшеницы — пырея удлиненного (Thinopyrum elongatum), а ему достался от другого грибка, не вызывающего заболевания растений.

Фузариозная гниль, или фузариоз, вызывается грибками из рода Fusarium. При заражении пшеницы на ранней стадии развития проростки гибнут. Если же споры грибка попали на растения позже, зерна в колосе уменьшаются в размере и приобретают характерный белый цвет. Когда грибок вступает в стадию спорообразования, зараженные колосья становятся розовыми. Помимо снижения урожая, гриб также производит несколько микотоксинов, и если зараженные зерна будут использованы для изготовления пищевых продуктов, они могут вызвать отравление. Во время эпидемии фузариоза 1998–2000 годов на Среднем Западе США экономический ущерб составил 2,7 миллиарда долларов.

Группа ученых из Китая и США решила найти ген устойчивости к фузариозу у родственного пшенице дикого злака пырея удлиненного, поскольку это растение не поражается грибком. Для этого им пришлось прочитать весь геном данного растения. Обнаруженный ген, получивший название Fhb7, кодирует фермент глутатион-S-трансферазу, расщепляющий один из грибковых токсинов. Вся работа, от обнаружения устойчивость пырея удлиненного к болезни до окончательного доказательства функции гена Fhb7, заняла два десятилетия.

Дополнительный анализ показал, что данный ген не встречается у других растений. Аналог его был найден у другого заражающего растения грибка — Epichloë aotearoae. Соответствующие гены пырея и этого грибка совпадают на 97 %. Исследователи полагают, что пырей заимствовал этот ген путем горизонтального переноса.

Первые полевые испытания показали, что внедрения гена Fhb7 в геном культурной пшеницы не вызывает падения урожаев. Ученые надеются в течение года подготовить новый сорт пшеницы, устойчивый к болезни. Также они рассчитывают обнаружить другие полезные гены у диких злаков и добавить их в геномы пшеницы и ячменя, чтобы защитить эти растения и от других заболеваний.

Исследование напечатано в журнале Science.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Песков: Отношения с США ничуть не улучшились
Песков: Отношения с США ничуть не улучшились
Пятый тест показал заражение коронавирусом у Стаса Михайлова
Пятый тест показал заражение коронавирусом у Стаса Михайлова
«TellTrue» – проект, который рассказывает всю правду о заработке в интернете
«TellTrue» – проект, который рассказывает всю правду о заработке в
СМИ узнали, что Disney переснимет мультфильм "Робин Гуд"
СМИ узнали, что Disney переснимет мультфильм "Робин Гуд"
США задумали создать альтернативную ВОЗ
США задумали создать альтернативную ВОЗ
Определена глубина падения российской экономики из-за коронавируса
Определена глубина падения российской экономики из-за коронавируса
У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
Пырей поделится с пшеницей геном устойчивости к грибковому заболеванию
Пырей поделится с пшеницей геном устойчивости к грибковому заболеванию
В Кремле прокомментировали новое соглашение ОПЕК+
В Кремле прокомментировали новое соглашение ОПЕК+
Любимые мужчины Татьяны Навки
Любимые мужчины Татьяны Навки
Страстная неделя начинается: Великий понедельник 13 апреля 2020 года
Страстная неделя начинается: Великий понедельник 13 апреля 2020 года
Сделка по нефти разочаровала рынок
Сделка по нефти разочаровала рынок

Топ на сегодня

В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как биологического оружия
В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
Песков рассказал, что Путин скучает по живому общению
Песков рассказал, что Путин скучает по живому общению

Еще по теме

Найдены гибриды пшеницы и пырея с ценным свойством
Россия собрала рекордный урожай пшеницы
Египет снял запрет на импорт российской пшеницы
Интервенционные закупки зерна на НТБ в среду составили 83,43 тысячи тонн