Радуемся мелочам: шляпки, сумочки и туфли в новых весенних лукбуках

Вадим Карасев

Продолжаем изучать аксессуары из весенне-летних коллекций. В сегодняшней подборке присматриваемся к обуви для невест от Milky Aisle, шляпкам от Cocoshnick headdress, сумкам от "Эконики" и многому другому.

1.Portal

Ключевой идеей новой коллекции стало переосмысление элегантности: от высоких каблуков как у Мэрилин Монро до лоферов и сникерсов современных девушек. Главными деталями стали акцентный каблук, открытая пятка, массивная подошва и прозрачные ремешки.

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2.Milky Aisle

В этом сезоне на рынке появилась дебютная линия нишевого свадебного бренда Milky Aisle, созданного литовским дизайнером Катериной Пинко. В коллекции есть и классические туфли на высоком каблуке, и балетки, в которые можно переобуться позже, ну а для невест, готовых бросить вызов традиционному образу, добавили даже кеды.









3.Principe di Bologna

История Principe di Bologna началась в 1961 году с небольшой семейной мануфактуры. Новый лукбук бренда вдохновлен футуристической архитектурой с ее правильными чистыми линиями. Особый шик моделям придает отделка металлизированной кожей или глянцевым пластиком.





4.Jonak

Дизайнеры французской марки сделали в этом сезоне ставку на женственность, лаконичные модели, добавив к ним удобную колодку и натуральные материалы.

Цветовая палитра варьируется от слоновой кости и бежевого до черного и различных оттенков коричневого, а в качестве акцента был выбран приглушенный золотой.









5.Cocoshnick headdress

Бренд головных уборов запустил акцию: 15% на все изделия по промокоду stay home, кроме того, действует бесплатная доставка по всей России. В новой коллекции, кроме классических, есть и более авангардные модели — например, шляпы с цепочками.





6."Эконика"

В новом модном сезоне дизайнеры бренда обращаются за вдохновением к путешествиям. В коллекции прослеживаются элементы городского минимализма, сафари и морского побережья.











