Раскрыта роль Путина в соглашении ОПЕК+ по нефти

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Министр энергетики России Александр Новак раскрыл роль российского лидера Владимира Путина в соглашении стран ОПЕК+ по нефти в интервью программе «Вести», опубликованной на сайте телеканала «Россия 1».

Новак подчеркнул, что российский президент сыграл в заключении соглашения очень важную, ключевую роль. В частности, Путин неоднократно связывался с американским коллегой Дональдом Трампом, а также с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. «Без участия президента сделка могла бы не состояться», — отметил министр.

Страны ОПЕК+, в том числе Россия, заключили новое соглашение по сокращению добычи нефти 12 апреля. В рамках договора снижение составит 9,7 миллиона баррелей в сутки на май-июнь 2020 года. Ближневосточные страны пообещали добровольно сократить добычу еще на два миллиона баррелей в сутки сверх оговоренного, страны G20 собираются снизить ее дополнительно на 3,7 миллиона.