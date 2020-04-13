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Роспотребнадзор дал оптимистичный прогноз по коронавирусу в России

Роспотребнадзор дал оптимистичный прогноз по коронавирусу в РоссииФото: Павел Львов / РИА Новости

Российские власти надеются, что рост числа зараженных коронавирусом в стране будет длиться не более недели. Соответствующий оптимистический прогноз дала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, не больше, чем неделю, будет рост количества выявлений и рост количества заболевших», — сказала она.

Попова также отметала, что в настоящий момент идет наращивание тестирования на коронавирус. Сейчас, по ее словам, проводится от 80 до 90 тысяч тестов в сутки.

Она добавила, что тесты проводят 236 лабораторий государственных учреждений здравоохранения, 70 частных, а также 104 лаборатории Роспотребнадзора.

«И мы тщательно работаем над качеством исследований», — подчеркнула глава ведомства.

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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