Россия напомнила Госдепу США имя первого человека в космосе
Сегодня, 09:00 Алексей Вольцев
МИД России напомнил Государственному департаменту США, что первым человеком в космосе стал Юрий Гагарин. Госдеп умудрился поздравить подписчиков в Facebook c Днем космонавтики без упоминания имени первого космонавта.
Госдеп на своей русскоязычной странице накануне, 12 апреля, разместил поздравление со словами:«59 лет назад был совершен первый полет человека в космос»
На что МИД России ответил:«Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин. Не упомянуть об этом — это дезинформация и подлый приём эпохи пост-правды».
СССР стал первой в мире страной, отправившей человека в космос. Это произошло 12 апреля 1961 года. Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и совершил орбитальный облёт Земли. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 1 час 48 минут.
По материалам: eadaily.com