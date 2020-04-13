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Россия напомнила Госдепу США имя первого человека в космосе

Россия напомнила Госдепу США имя первого человека в космосе

МИД России напомнил Государственному департаменту США, что первым человеком в космосе стал Юрий Гагарин. Госдеп умудрился поздравить подписчиков в Facebook c Днем космонавтики без упоминания имени первого космонавта.

Госдеп на своей русскоязычной странице накануне, 12 апреля, разместил поздравление со словами:

«59 лет назад был совершен первый полет человека в космос»

На что МИД России ответил:

«Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин. Не упомянуть об этом — это дезинформация и подлый приём эпохи пост-правды».

СССР стал первой в мире страной, отправившей человека в космос. Это произошло 12 апреля 1961 года. Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и совершил орбитальный облёт Земли. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 1 час 48 минут.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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