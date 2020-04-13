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Россиян предупредили об аферах с цифровыми пропусками

Россиян предупредили об аферах с цифровыми пропускамиФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Интернет-мошенники активизировались после введения в Москве пропускной системы из-за обострения ситуации с коронавирусом. В сети появились сайты и Telegram-каналы, которые продают жителям столицы и Петербурга спецпропуска, взимая за это деньги. О подобных аферах в своем Telegram-канале россиян предупреждает компания Group-IB, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности.

Один из таких ресурсов появился еще 9 апреля: он предлагает изготовить цифровой пропуск онлайн, не подавая никаких анкет и заявлений. Все, что требуется — прислать копию паспорта. Мошенники предлагают оформить справку для передвижения по Москве за 3 тысячи рублей, для проезда по регионам России — за 3,5 тысячи. Пропуск для въезда в столицу и Петербург аферисты оценили в 4 тысячи рублей, для въезда в регионы — на 500 рублей дороже.

В то же время в Telegram-каналах появилась опция покупки «комплекта пропусков» — их стоимость варьируется от 3 до 5 тысяч рублей. Администраторы просят прислать инициалы и обещают, что документ будет готов в течение двух часов. Group-IB предупреждает, что эти и подобные группы являются мошенническими, а взаимодействие с ними ставит под угрозу данные пользователя. «Опасность в том, что жертвы могут не только потерять деньги: отправляя сканы своих паспортов они, сами того не зная, могут оказаться должниками микрокредитных организаций, или на них могут оформить потребительский кредит», — говорится в сообщении Group-IB.

Пропускной режим был введен мэром Москвы в связи с распространением нового коронавируса. После 15 апреля пропуски будут необходимы для передвижения на любом виде транспорта, включая такси. Для пешеходов пропускной режим пока не действует.

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев инфицирования в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148.

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По материалам: lenta.ru

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