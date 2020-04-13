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Россиянам покажут музыкальный марафон в поддержку сидящих на карантине

Россиянам покажут музыкальный марафон в поддержку сидящих на карантинеФото: пресс-служба «Русского Радио»

На ТВ состоится премьера телеверсии музыкального марафона «Все будет хорошо» с участием звезд «Русского Радио», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Артисты выступили 28 марта перед пустым залом, чтобы поддержать зрителей в сети. Онлайн-трансляцию в интернете посмотрели более пяти миллионов зрителей со всего мира, отмечается в публикации. Теперь по телевидению покажут версию, в которую вошли наиболее яркие номера.

В музыкальном марафоне приняли участие такие артисты, как Григорий Лепс, Emin, Zivert, Анна Семенович и Митя Фомин, ST, Reflex, Жасмин, Burito и десятки других. Ведущим мероприятия выступил Максим Привалов.

Звезды поддержали россиян, сидящих на карантине в связи с распространением коронавируса, говорится в пресс-релизе.

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По материалам: lenta.ru

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