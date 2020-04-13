Россияне стали покупать еду по-новому

Вадим Карасев

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россияне на фоне пандемии коронавируса и объявленного карантина стали покупать еду по-новому. Они чаще делают онлайн-покупки вместо реальных походов в супермаркеты. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных производителей.

Представители компаний поясняют, что увеличение продаж онлайн, минуя полки магазинов, поможет частично компенсировать падение по другим каналам, таким как торговые центры и киоски. Рост спроса на онлайн-доставку привел к тому, что ГК «Чистая линия», выпускающая мороженое и молочную продукцию, в три раза увеличила парк автомобилей для осуществления курьерской доставки.

Липецкий производитель овощей «Долина овощей» в марте зафиксировал рост числа заказов через интернет в пять раз. Из-за увеличения спроса компании также пришлось расширить собственный автопарк. Кондитерская фабрика «Победа» сообщила о росте продаж в денежном выражении на 35 процентов, а выручка ее интернет-магазина увеличилась почти в два раза год к году. Компании, у которых нет собственных торговых интернет-площадок, размещают продукцию на маркетплейсах и тоже фиксируют рост спроса.

Однако пока на интернет у производителей все равно приходится небольшая доля продаж. У «Чистой линии» они составляют 10 процентов, у «Долины овощей» только около 1 процента. В то же время компании ожидают, что спрос на подобную услугу будет расти.

Между тем траты россиян во время самоизоляции из-за эпидемии сокращаются. Исследовательский холдинг «Ромир» установил, что за неделю с 30 марта по 5 апреля жители страны стали тратить на 45,6 процента меньше по сравнению с предшествовавшей неделей и на 21,1 процента год к году. Кроме того, россияне стали на треть реже ходить в продуктовые магазины по сравнению с периодом с 23 по 29 марта.