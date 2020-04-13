Российским школьникам во время видеоурока включили порно

Вадим Карасев

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Полиция города Саратова устанавливает причину, по которой учащимся девятого класса средней школы №95 во время видеоурока включили порно. Об этом сообщила пресс-секретарь главы города Татьяна Плющева, передает РИА Новости.

О происшествии агентству «Версия Саратов» сообщила мать одного из школьников. Она рассказала, что во время уроков русского языка, литературы и математики, которые проходили через сервис Zoom, кто-то запускал порнографические ролики и срывал таким образом занятия.

По словам родительницы, позже ситуацию обсудили с классным руководителем. «Нас заверили, что проблема решена и больше такого не будет, однако сегодня все повторилось вновь», — возмутилась она.

В связи с произошедшим в школе провели служебное расследование. Однако на данный момент установить, был ли виновником происшествия кто-то из школьников или компьютерный вирус, не удалось. Поэтому заявление об инциденте было передано в полицию. Руководству школы посоветовали сменить программное обеспечение.

Ранее российским школьникам показали порнографию в ходе дистанционного урока «Основы православной культуры». К конференции были подключены около 90 учащихся одного из калужских лицеев.

Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно.