Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за коронавируса

Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за коронавируса

Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за коронавирусаФото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за коронавируса. Об этом рассказали «Известиям» представители компаний.

Для того, чтобы клиент получил компенсацию, его имуществу должен быть нанесен материальный ущерб. Например, от наводнения или пожара. В случае с коронавирусом подобных потерь нет.

Кроме того, лондонский страховой рынок Lloyd’s недавно утвердил оговорку об исключении любых рисков, которые связаны с пандемией коронавируса. Поскольку российские предприятия перестраховывают риски за рубежом, такое же условие скоро появится в полисах их клиентов.

При этом сами участники рынка больших прямых потерь от эпидемии не понесут, однако косвенные убытки в виде падения продаж по некоторым направлениям уже превышают 50 процентов, заявил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Обычное страховое покрытие по риску, в который может входить распространение коронавируса, как правило предусматривает возмещение лишь в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия.

Ранее в России заявили о необходимости обнулить налоги для малого и среднего бизнеса из-за условий нестабильности в экономике в связи с пандемией коронавируса. Автор предложения, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал «забыть о том, что малый бизнес является фискальным источником бюджета» и отметил, что в такой ситуации все сопутствующие риски будут оправданы.

В марте президент России Владимир Путин распорядился помочь малому, среднему и микробизнесу налоговыми льготами и отсрочками по кредитам. Кроме того, он смягчил правила выплаты страховых взносов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Канада поддержала достижение соглашения ОПЕК+
Канада поддержала достижение соглашения ОПЕК+
Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за коронавируса
Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за
Максима Шевченко госпитализировали с пневмонией после бездействия врачей
Максима Шевченко госпитализировали с пневмонией после бездействия
В России задумали наказывать за травлю в интернете
В России задумали наказывать за травлю в интернете
Главы минфинов G20 обсудят меры противодействия влиянию COVID-19
Главы минфинов G20 обсудят меры противодействия влиянию COVID-19
Арабские монархии затребовали репатриацию трудовых мигрантов на родину
Арабские монархии затребовали репатриацию трудовых мигрантов на родину
Дана Борисова: «Я «синьку» ненавижу больше жизни. Хоть наркозом накачай – не выпью»
Дана Борисова: «Я «синьку» ненавижу больше жизни. Хоть наркозом
Стивен Кинг сожалеет, что весь мир оказался в его книге про пандемию
Стивен Кинг сожалеет, что весь мир оказался в его книге про пандемию
Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Полиция оштрафует за нарушение самоизоляции выпавшего из окна 15 этажа москвича
Полиция оштрафует за нарушение самоизоляции выпавшего из окна 15
4 самых необычных гадания мира: как узнавали будущее в разных странах
4 самых необычных гадания мира: как узнавали будущее в разных странах
Папа Римский призвал прощать бедным странам долги и облегчать санкции во время пандемии
Папа Римский призвал прощать бедным странам долги и облегчать санкции

Топ на сегодня

В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как биологического оружия
В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля

Еще по теме

Юргенс: до 130 страховых компаний могут покинуть рынок из-за политики ЦБ
Банки отключают турагентства от интернет-эквайринга
Подсчитан ущерб российскому бизнесу из-за коронавируса
Немецкие эксперты подсчитали убытки от санкций между ЕС и Россией