Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за коронавируса. Об этом рассказали «Известиям» представители компаний.

Для того, чтобы клиент получил компенсацию, его имуществу должен быть нанесен материальный ущерб. Например, от наводнения или пожара. В случае с коронавирусом подобных потерь нет.

Кроме того, лондонский страховой рынок Lloyd’s недавно утвердил оговорку об исключении любых рисков, которые связаны с пандемией коронавируса. Поскольку российские предприятия перестраховывают риски за рубежом, такое же условие скоро появится в полисах их клиентов.

При этом сами участники рынка больших прямых потерь от эпидемии не понесут, однако косвенные убытки в виде падения продаж по некоторым направлениям уже превышают 50 процентов, заявил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Обычное страховое покрытие по риску, в который может входить распространение коронавируса, как правило предусматривает возмещение лишь в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия.

Ранее в России заявили о необходимости обнулить налоги для малого и среднего бизнеса из-за условий нестабильности в экономике в связи с пандемией коронавируса. Автор предложения, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал «забыть о том, что малый бизнес является фискальным источником бюджета» и отметил, что в такой ситуации все сопутствующие риски будут оправданы.

В марте президент России Владимир Путин распорядился помочь малому, среднему и микробизнесу налоговыми льготами и отсрочками по кредитам. Кроме того, он смягчил правила выплаты страховых взносов.