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РЖД приостанавливает бесплатные перевозки ветеранов Великой Отечественной войны

РЖД приостанавливает бесплатные перевозки ветеранов Великой Отечественной войны

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


«Российские железные дороги» (РЖД) приняли решение временно приостановить бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что РЖД обеспечат всех ветеранов Великой Отечественной войны пожизненным бесплатным проездом в поездах. По словам гендиректора-председателя правления компании Олега Белозерова, аналогичное право будт иметь один сопровождающий ветерана.

«В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования», — сообщили в компании.

Отмечается, что после снятия ограничительных мер, оформление бесплатных перевозок будет возобновлено. Соответствующие меры вводят в целях недопущения распространения новых случаев COVID-19.

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По материалам: pnp.ru

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