Самоизоляция может стоить россиянам 17,5% реальных доходов

Вадим Карасев

Экономика России за второй квартал 2020 года может снизиться на 18% из-за пандемии коронавируса COVID-19 и введенных на ее фоне мер. Для рядовых россиян это может выразиться в падении реальных доходов на 17,5%, заявили эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

Как следует из апрельского прогноза специалистов, цитируемого РБК, не только пандемия может нанести ощутимый удар по российской экономике. Немалая роль в падении доходов отводится и ценовой войне. Сегодня поступили новости о том, что продолжит свое существование. Это дает экспертам повод надеяться, что нефтяной рынок выровняется.

Карантинные меры, введенные в России, приведут к снижению ВВП к концу 2020 года на 3,8%. Но уже в следующем году экономику России ожидает резкий скачок роста, прогнозируют в ВЭБ.РФ. Рост ВВП составит 4 - 4,8% благодаря антикризисным мерам со стороны государства.