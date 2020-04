Селена Гомес снялась в эффектном фотосессии и дала откровенное интервью

Вадим Карасев

27-летняя Селена Гомес снялась для апрельской обложки журнала Interview и откровенно рассказала о своей жизни и карьере — от детства до борьбы с депрессией и выхода ее нового альбома Rare.









Я не собиралась становиться публичной персоной. Поэтому, когда это все же произошло, все вышло из-под контроля. А потом я сказала: "Подождите, ничего из того, что про меня пишут, не является правдой". То, как средства массовой информации иногда объясняли то, что происходило в моей жизни, звучало по-настоящему ужасно. Хотя в действительности нет ничего плохого в том, что мне нужно было сделать паузу в карьере или просто влюбиться,

— рассказала певица.









Сложные отношения Селены Гомес с бывшим бойфрендом Джастином Бибером, а также ее психическое здоровье долгое время были предметом обсуждения. Во время разговора с Эми Шумер (актриса выступила в роли интервьюера) звезда сказала, что общественное внимание "вышло из-под контроля", когда она была еще очень юной, во времена отношений с Джастином Бибером.





Люди поняли, что я была слаба в определенные моменты и что у меня были проблемы,

— призналась исполнительница.





Гомес совсем недавно сообщила о своем биполярном расстройстве. Однако проблемы со здоровьем у нее начались еще в 2013 году, когда она приостановила тур Stars Dance, чтобы пройти курс лечения от волчанки. Затем она отменила свой тур 2016 года, чтобы "сосредоточиться на поддержании своего здоровья и благополучия". Тогда же Селена призналась, что у нее часто бывают панические атаки и депрессия (побочные эффекты аутоиммунного заболевания).





В 2017 году Гомес перенесла операцию по пересадке почки. А в январе этого года звезда выпустила долгожданный альбом Rare. Это ее первая пластинка за последние пять лет. Дебютный сингл Lose You to Love Me принес Селене первое место в чарте Billboard Hot 100.

Я написала его в начале прошлого года, как только закончилось мое лечение. Это был момент, когда я вернулась, и я просто сказала: "Я готова пойти в студию с людьми, которым доверяю, и начать работать над песнями",

— сказала певица в интервью.

Я прошла через некоторые действительно сложные вещи, и из-за этих моментов, нравится мне это или нет, состоит моя жизнь. Я бы не хотела, чтобы это повлияло на мою карьеру,

— добавила она.





Сейчас Гомес усердно работает над своим новым брендом косметики Rare Beauty, который появится в Sephora в США и Европе этим летом.

Линия полностью органическая, а упаковка пригодна для вторичной переработки. Все это должно быть полезно для вас и для окружающей среды. Молодые люди моего поколения испытывают давление, им говорят, что они должны выглядеть определенным образом. Я бы хотела, чтобы это прекратилось. Именно поэтому героями рекламной кампании моей марки стали обычные люди,

— подытожила звезда.