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Сенатор: сделка ОПЕК+ не отменит грядущего передела нефтяного рынка

Сенатор: сделка ОПЕК+ не отменит грядущего передела нефтяного рынка
Сокращение потребления энергоресурсов в мире из-за пандемии коронавируса приведет к жесткому переделу нефтяного рынка несмотря на сделку ОПЕК+, при этом цена нефти после соглашения не поднимется выше 40 долларов за баррель, а затем котировки и вовсе снова пойдут на понижение, прокомментировал РИА Новости первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

"Беспрецедентная сделка ОПЕК+ не решает главной проблемы - кризис в мировой экономике из-за пандемии и, как следствие, снижение потребления энергоносителей приведут к жесткому переделу нефтяного рынка: будет другая конфигурация рынка в целом и позиция России в этих условиях остается неопределенной", - сказал Калашников.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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