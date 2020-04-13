Симороним на удачу: 4 шуточных ритуала на богатство в кризис

Вадим Карасев

Симоронские ритуалы призваны заменить скуку и тревогу позитивным настроением и научиться привлекать желаемое силой мысли. Простые и действенные ритуалы помогут разобраться с денежными проблемами в период кризиса.

Привлечь денежную энергетику можно в любой день недели и при любых обстоятельствах. Ритуалы Симорона — это не только веселое времяпрепровождение, но и способ запрограммировать себя на успех. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться ценными советами, чтобы в период кризиса оставаться на плаву и ощущать вкус жизни, а не горечь разочарования.

Привлечение денег

Для того, чтобы приманить деньги, нужно использовать манную крупу. Манку насыпают в мешочек и выбирают прибыльное место недалеко от дома. Заведение может быть любым: магазин, кафе, банк, рынок. Важно получить сдачу в выбранном заведении, сразу возвратиться домой и там тоненькой струйкой высыпать манку вдоль порога, приговаривая:

«Деньги в дом маню».

Дома убирают деньги в красивую коробочку, посыпая сверху манкой и приговаривая:

«Деньги наманиваю, потоки финансовые налаживаю, в кризис ни в чем не нуждаюсь».

Симоронский антикризисный ритуал

Для этого ритуала нужно подготовиться и собрать следующие предметы:

камень;веточку;воду (лучше дождевую или из природного источника);горсть земли;плотный бумажный пакет;бумагу;ручку;нитку.

Все эти предметы понадобятся для того, чтобы изгнать кризис из жизни, поэтому нужно твердо и настойчиво произносить заговор, применяя приготовленные предметы. На листке бумаги пишут: «Кризис, уходи!», затем кладут бумагу перед собой и приговаривают:

«Палками кризис со двора прогоню (бьют по листку веточкой), в сыру воду на дно упрячу (сбрызгивают водой), камнем придавлю (кладут на листок с надписью камень), в сыру землю закопаю (посыпают землей), за тридевять земель схороню (кладут листок в пакет вместе с камнем и веточкой, присыпают землей). Уходи, кризис, из жизни моей навсегда, не доставайся никому. В сырой земле оставайся! Да будет так!».

После этого пакет плотно перевязывают и выносят подальше от дома или закапывают.

Симоронский ритуал на богатство

Для проведения этого ритуала понадобятся фотографии и картинки из журналов. Нужно отобрать те, которые ассоциируются с деньгами, а также олицетворяют материальные блага, необходимые для счастливой жизни — изображающие квартиру, бытовую технику, одежду, машину и тому подобное. Картинки наклеивают на плотный картон, сверху пишут: «Антикризисный менеджмент». Во время создания этой своеобразной карты желаний приговаривают:

«Счастье своими руками создаю, дорогу к счастью себе выкладываю. Кризисом меня не напугать — у меня есть знания и умения. Собой дорожу, знания к делу приложу».

Готовую аппликацию вешают на видное место, чтобы каждый раз заряжаться энергетикой успеха и богатства, привлекая в жизнь необходимое.

Симоронский ритуал на привлечение денег

Нет ничего проще, чем зарядить собственный кошелек на деньги. Для этого понадобятся непосредственно кошелек и зарядное устройство для телефона. Зарядник втыкают в розетку, провод кладут в кошелек и приговаривают:

«Деньгами кошелек заряжаю, поражений в кризис не знаю».

То же самое можно проделать со всей одеждой, зарядив карманы на привлечение денежной энергетики.