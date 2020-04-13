Смертоносные торнадо обрушились на южные штаты США

Вадим Карасев

В нескольких южных штатах США штормы привели к образованию мощных торнадо и наводнений. В результате смертоносных торнадо, которые обрушились на Луизиану, Техас и Миссисипи, погибли шесть человек.

В воскресенье 12 апреля программа управления чрезвычайными ситуациями Миссисипи подтвердила гибель людей в трех округах.

В Луизиане был разрушен ряд домов в городе Монро, при этом официальный аккаунт города в социальных сетях первоначально сообщал только о незначительных разрушениях.

Национальная метеорологическая служба США заявила, что сильные грозы возможны с конца воскресенья до понедельника, особенно в некоторых частях Миссисипи, Алабамы и Джорджии.

Ранее служба опубликовала руководящие принципы для принятия убежища во время пандемии коронавируса.

Сейчас подавляющее большинство жителей страны находятся дома, поэтому жителям рекомендовано заранее планировать убежища от торнадо в домах или договариваться с соседями, друзьями или другими семьями.

Людей настоятельно просят по-прежнему следовать рекомендациям по социальному дистанцированию, если они должны искать безопасность в общественном месте, таком, например, как школа, сообщает BBC.

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