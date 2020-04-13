СМИ узнали, что Disney переснимет мультфильм "Робин Гуд"

Влада Некрасова

СМИ узнали, что студия Disney находится на ранней стадии разработки ремейка анимационной музыкальной комедии 1973 года "Робин Гуд", сообщает Variety.

По информации издания, новый фильм будет снят в формате CGI (используется трехмерная компьютерная графика. — Прим.ред.), как "Книга джунглей" (2016 год), "Дамбо" (2019 год) и "Король Лев" (2019 год).

Как рассказал источник, режиссером проекта будет Карлос Лопес Эстрада (сериал "Легион"). Вместе с ним над мультфильмом будет работать сценарист Кари Гранлунд и продюсер Джастин Спрингер.

Дата выхода картины пока неизвестна. Но ожидается, что ее релиз состоится на платформе Disney Plus.

Рисованный мультфильм "Робин Гуд" снял Вольфганг Райтерман. Проект был номинирован на "Оскар" (номинация "Лучшая песня к фильму") и "Грэмми" ("Лучшая запись для детей").