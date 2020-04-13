Союз биатлонистов России пожаловался на отсутствие денег на зарплаты

Вадим Карасев

Союз биатлонистов России больше не может выплачивать зарплаты сотрудникам из-за отсутствия денег. Такое заявление сделал исполнительный директор СБР Сергей Голиков, передает РИА Новости.

По его словам, критическая ситуация с финансами в организации наблюдается еще с прошлой осени.

"Все эти два года мы жили, перебиваясь с хлеба на воду. А осенью деньги совсем закончились, зарплату получали либо те сотрудники СБР, которые не имеют других источников дохода, либо те, у кого в ЦСП совсем маленькая зарплата. Приходилось выбирать, кому платить деньги. По принципу социальной справедливости", — объяснил Голиков.

Главный тренер российской сборной Анатолий Хованцев, уточнил спортивный чиновник, не получает зарплату с конца 2019 года. В аналогичной ситуации находится еще ряд сотрудников Союза биатлонистов.

"СБР с ноября или декабря, я не помню точно, не выплачивал зарплату Хованцеву. И не только Хованцеву, кстати, а еще довольно большой группе сотрудников. Так что это правда", — добавил Голиков.

Финансовые проблемы союза его глава связал с растущим долгом перед Международным союзом биатлонистов: в 2017 году IBU ограничил СБР в правах, разрешив российским атлетам участвовать в соревнованиях, но запретив России выдвигать своих представителей на руководящие посты в IBU и претендовать на проведение первенств.



"На тот момент финансовые претензии IBU составляли, если я правильно помню, 200 или 300 тыс. евро. Соответственно, планировалось, что в конце 2019 года этот долг будет закрыт, и с Нового года мы начнем более или менее нормальную жизнь. Но за это время финансовые претензии IBU увеличились почти до миллиона евро. И на сегодняшний день долг составляет порядка 350 тыс. евро. Таким образом, у нас выпало из бюджета порядка 400 тыс. евро – это почти 30 млн рублей. Вот основная причина того, что мы перестали платить [зарплаты]", - пояснил Голиков.

Выход из этой ситуации, по его мнению, еще осенью должны были найти члены правления СБР, однако этого никто не сделал.

Как писал Ruposters, ранее Голиков обвинил президента СБР Владимира Драчева в растрате средств организации.

