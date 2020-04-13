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США помогут Мексике сократить добычу нефти

США помогут Мексике сократить добычу нефтиФото: Angus Mordant / Reuters

США решили взять на себя часть обязательств Мексики по сокращению добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго Азербайджана.

Согласно изменениям, внесенным в Декларацию о сотрудничестве, страна согласилась уменьшить свою добычу еще на 300 тысяч баррелей в сутки в зачет квоты, которую требовали от Мексики партнеры по ОПЕК+.

Ранее страны ОПЕК+ договорились с Мексикой о сокращении добычи нефти. Государство сократит добычу на 100 тысяч баррелей, в целом снижение добычи составит 9,7 миллиона баррелей. Ранее планировалось, что страны сократят добычу на 10 миллионов баррелей, 400 тысяч из них возьмет на себя Мексика.

10 апреля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял о готовности США помочь стране сократить добычу нефти. Мексика оставалась единственной из 23 участников встречи страной, которая не утвердила достигнутое 10 апреля соглашение.

Новое заседание стран группы ОПЕК+, посвященное заключению сделки по сокращению добычи нефти, началось вечером 12 апреля. Предыдущее заседание в формате ОПЕК+ состоялось 9 апреля. По его итогам 22 из 23 стран договорились о снижении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне, затем — на 8 миллионов в течение полугода и на 6 миллионов в следующие 16 месяцев.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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