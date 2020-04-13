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Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего

Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущегоАлександр ВасильевФото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Программа «Модный приговор» будет выходить в эфире Первого канала, несмотря на госпитализацию ее ведущего Александра Васильева. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

Источник внутри телеканала, рассуждая о судьбе передачи, рассказал, что команда отсняла несколько выпусков — их будут транслировать до конца апреля.

Историк моды Александр Васильев попал в больницу с двусторонней пневмонией 12 апреля. Он находится на лечении в медицинском центре в Коммунарке. У телеведущего взяли анализ на коронавирус, его результат пока не известен. При этом Васильев рассказал, что его, благодаря помощи от ведущей Елены Малышевой, поместили в чистую и светлую палату с хорошим пятиразовым питанием.

Васильев слег с двусторонней пневмонией вслед за снимающейся с ним в одной передаче артисткой Надеждой Бабкиной, которую госпитализировали 6 апреля. На следующий день ее ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, который применяется при тяжелой пневмонии. Эстрадную певицу изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс. Ее состояние остается тяжелым.

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По материалам: lenta.ru

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