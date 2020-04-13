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Стивен Кинг заявил о превращении мира в его постапокалиптический роман

Стивен Кинг заявил о превращении мира в его постапокалиптический романСтивен КингФото: Pascal Potier / Globallookpress.com

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что люди чувствуют себя в одном из его романов в жанре ужасов. Об этом он рассказал в интервью NPR.

По его словам, поклонники чувствуют себя так, будто бы мир превратился в одну из его книг про пандемию. «И единственный мой им на это ответ: "Мне очень жаль"», — отметил писатель. Он добавил, что старается не сравнивать коронавирус с «супергриппом», описанным в его постапокалиптическом романе «Противостояние» 1978 года. Кинг выразил уверенность, что пандемия «должна была случиться».

При этом писатель поделился, что проводит время на самоизоляции с пользой, уделяя много времени новой книге. По его мнению, писательство — хороший способ избавиться от страха.

Ранее россияне выбрали книги для чтения на карантине. В ближайшие несколько недель они планируют читать произведения Стивена Кинга, романы Бориса Акунина, антиутопию Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», «Войну и мир» и «Анну Каренину» Льва Толстого, «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, в мире более 1,84 миллиона зараженных коронавирусом, из них 113 тысяч скончались, около 421 тысячи излечились. Наиболее число инфицированных находятся в США (550 тысяч), Испания (166 тысяч), Италия (156 тысяч), Франция (133 тысячи) и Германия (127 тысяч).

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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