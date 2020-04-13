Столичная мэрия представила проект «Культурная Москва онлайн»

Анастасия Иванова

Онлайн-события сгруппированы тематически: «Театр», «Музыка», «Музеи», «Кино», «Литература», «Шоу», «Экскурсии», «Знания». Дистанционно можно познакомиться с постоянными и временными экспозициями различных музеев и посетить онлайн-туры, в том числе по Московскому планетарию, Московскому зоопарку, Большому театру и другим знаковым культурным местам столицы.Так, например, пользователям предлагают посмотреть знаменитый балет из репертуара Большого театра «Сотворение мира» на музыку Андрея Петрова, цирковой мюзикл «Алиса» по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес», запись большого органного концерта в КЗ «Зарядье» (сочинения Иоганна Керля, Иоганна Себастьяна Баха, Ференца Листа, Николая Римского-Корсакова, Микаэла Таривердиева на одном из крупнейших органов в Европе) и многое другое.В разделе «Шоу» можно увидеть световые представления, включая записи московского международного фестиваля «Круг света» на фасаде Политехнического музея.«Узнать, кто такие фрязи, какие известные здания в столице построены итальянцами и где можно увидеть настоящий палаццо XVI века можно, послушав лекцию «Приключение итальянцев в Москве». Она проходила в Культурном центре ЗИЛ. Видео этой и других лекций на тему истории, искусства и архитектуры можно найти в разделе «Знание», – говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.В разделе «Литература» доступны лекции об известных авторах и их произведениях. Например, о творчестве Федора Достоевского рассказывает поэт, историк литературы Игорь Волгин. Также доступны лекции по произведениям Николая Гоголя, Алексея Толстого и Александра Беляева. Для любителей современной литературы авторы проекта подготовили интервью с нашими современниками, в том числе с писателем Дмитрием Быковым.Также в дистанционном режиме на сайте mos.ru жители Москвы могут получить более 360 государственных услуг, включая запись к врачу и оплату жилищно-коммунальных услуг. Для доступа к сервисам достаточно пройти короткую регистрацию на сайте.В рамках комплекса мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 московские власти настоятельно просят жителей города соблюдать режим самоизоляции и не покидать квартиру без необходимости.