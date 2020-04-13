Страстная неделя начинается: Великий понедельник 13 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Дни Страстной седмицы издавна посвящены особым воспоминаниям, и каждый из них называется Великим. В 2020 году Страстная неделя начнется 13 апреля, и откроет ее Великий Понедельник. Существует много традиций этого дня, установленных церковью.

Страстная седмица — это особенная неделя. Можно сказать, что Великий пост (его первые 40 дней) — период, когда верующие идут навстречу Господу. Великая же неделя — это время, когда Бог идет навстречу верующим. На своём пути Он минует предательство, Тайную Вечерю, заключение под стражу, распятие, схождение в ад и, в конце всего, воскрешение. В начале Страстной седмицы Церковь подготавливает нас к сердечному соучастию страстям Христовым.

Великий понедельник 13 апреля

На праздничной службе Великого понедельника во всех соборах и церквях вспоминают ветхозаветные истории о бесплодной смоковнице, про злых виноградарей и о патриархе Иосифе. Через эти притчи проходят рассуждения о неповиновении Господу и Страшном Суде, раскрывается понятие лжеблагочестия. Страстной понедельник — время усердных молитв, вознесенных к Господу через призму событий того давнего дня. Каждому православному стоит в этот день поразмышлять на темы: кто я, за кем иду и в кого верю?

С понедельника православные начинают активно готовиться к Пасхе, приступая к наведению порядка. До недавнего времени в каждом доме в этот день белились потолки, мылись окна, стирались шторы, тщательно перебиралась посуда. В плане поста соблюдается сухоядение, но тот, кто обладает крепким здоровьем может отказаться от еды вовсе, продержавшись в понедельник на хлебе и воде. Также святые отцы советуют усилить чтение покаянных молитв, очищающих душу. Раздоры, склоки, злость, гневные мысли, бранные слова и дурные помыслы находятся под особым запретом и приравниваются к большому греху.

В Великий понедельник Патриархом совершаются молитвы на начало чина мироварения. Благовонные смолы, растительные масла и душистые травы варятся в течение следующих трех дней.

Нет более важного времени для христиан, чем грядущие две недели — Страстная и Светлая. Священнослужители призывают всех верующих отстраниться от суеты, чтобы седмица страстей Христовых не стала подобной нескончаемым неделям ваших собственных страстей.