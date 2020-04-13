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«TellTrue» – проект, который рассказывает всю правду о заработке в интернете

Многие люди, видя рекламу в интернет сети, верят ей и переходят по ссылке. Особенно, если это реклама какого-нибудь простого по описанию способа заработка в интернете. Но не всё то золото, что блестит, поэтому – доверяй, но проверяй!

Именно с такой целью и появился интерактивный проект «TellTrue», целью которого является проверка всевозможных схем по заработку в сети интернет. Так что, прежде чем примерить на себя работу в должности «фрилансера», обязательно просмотрите информацию на сайте https://telltrue.net, где представлены разоблачения мошенников и подробный разбор наиболее популярных способов пассивного или удаленного заработка.

Можно ли зарабатывать в интернете честно?

Для многих людей заработок в сети по средствам фриланса уже давно стал реальностью. Другие же только думают освоить новое направление, выбирая себе будущую работу по душе и, конечно же, по размеру оплаты труда.

В интернете существует огромное количество способов заработать абсолютно легально деньги, как большие, так и не очень. К сожалению, количество мошенников в сети также очень велико, поэтому, перед тем, как начинать очередной проект, стоит проверить, действительно ли все заявленные работодателем условия являются реальными и такими уж простыми, как описано в техническом задании.

Существует несколько способов проверки такого рода информации. Первый – длинный и сложный – это начать работать по условиям вашего нового боса. Только так вы на самом деле увидите все «подводные камни», набьете нужное количество шишек и уже по окончании определенного времени сможете на все 100% сказать, стоит ли такая работа затраченного времени и ресурсов.

Второй вариант намного безопаснее – это использовать для анализа предложенной схемы или работодателя платформу «TellTrue». «Рассказываем правду» является уникальным в своем роде проектом, который доступно и очень подробно рассказывает своим пользователям все маленькие нюансы, которых рядовой пользователь по началу попросту не способен заметить.

Остерегайтесь мошенников в сети!

Самый распространенный способ обмана в нынешнее время – это получение определенных новых навыков, которым должен отвечать кандидат на ту или иную должность. Зачастую вам будет предложено пройти недорогие курсы, получить сертификат и только тогда вы получите долгожданную высокооплачиваемую работу. В 99% это обман и просто выкачка денег из доверчивых людей. Так что будьте внимательны, тщательно анализируйте все поступающие заявки и предложения. А лучше просто посетите сайт telltrue.net, на котором до вас уже все проверено! Зарабатывайте с умом!

# Бизнес

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