Три способа заработка для новичков и ленивых

Роман Иванов

Заработок в сети, не требующий труда… что это? Какая работа лучше подходит ленивым людям? Среди работ с реальной зарплатой большинство людей такой характеризуют профессию охранника.

Охранник якобы то и делает, что сидит на посту, пьет чай и играет на компьютере, хотя эта работа требует раннего подъема, регулярного нахождения на месте, ответственности и достойной формы одежды. Но среди ленивых людей и такая работа не самая идеальная.

Не склонные трудиться люди хотят самой простой и минимальной по затратам работы. Приемлемым вариантом является фриланс и заработок в интернете, рассчитанный для новичков и уверенных пользователей ПК. Обычно этим занимаются в свободное время.

О преимуществах такой работы, наверное, здесь лишне говорить. Именно для неторопливых и любящих продолжительно находиться дома она зарекомендовала себя наотлично.

Заработок в сети для самых ленивых

Простейший способ испытать себя в интернет-работе – зарегистрироваться на каком-то сайте-почтовике, почитать там рекламные письма и задания. Самым известным и давним кликовым спонсором сегодня считается Wmmail.ru. Регистрация на нем отличается простотой, но требует для подтверждения зарегистрированного аккаунта на сайте Webmoney.ru с формальным аттестатом. После пары минут этой процедуры можно сразу приступать к работе.

Как уже говорилось, работа на почтовике Wmmail состоит в просматривании рекламы и выполнения подходящих вам заданий. Среди последних а этом сайте вы найдете оставление лайков и комментариев, прохождение регистраций, переходы по рекламе на сайтах рекламодателей, скачивание приложений, игр и тому подобное.

Как видите, даже ребятам школьного возраста здесь учиться нечему. Работа здесь не высокооплачиваемая, но не сильно заморачиваясь, зарабатывать на заданиях сто долларов ежемесячно здесь вполне реально.

Wmmail – проект не единственный, аналогичных сервисов рекламы на сегодня работают сотни. Самыми популярными у пользователей стали Seosprint, Wmzona, Profitcentr, Web-ip, Seo-Fast.

Соцсети для ленивого заработка

Что обычно делают в интернете ленящиеся работать люди? Сидят в соцсетях, переписываясь там, смотрят увлекательные видеоролики, репостят записи и комментируют их, и мало ли еще чего. И за все эти действия, только выполняемые в интересах рекламодателей, вы сможете получать деньги! Здесь же опять, заметьте, учиться чему-либо не требуется, ведь работа эта предельно проста и не требующая строгого распорядка по времени.

Мы подобрали несколько сайтов, где платят за комментарии, репосты и каждое вступление в группу. Это сервисы VkTarget, V-like, V-klike, Prospero.

Перечисленные сайты несколько различаются по функционалу, но принцип их работы одинаков – здесь зарабатывают в соцсетях. Чтобы заработок был максимальным, зарегистрируйтесь и работайте на каждом из них.

Помимо этих двух способов заработка для лентяев, достойное место в рейтинге занимает автосерфинг. Существуют такие сайты, где переходы на сайты рекламодателей пользователи делают не вручную, а с помощью специальных программ, в которых эти сайты просматриваются один за одним автоматически, не требуя постоянных действий пользователя. Достаточно лишь на некоторое время оставлять включенным свой компьютер.

При этом компьютер можно параллельно использовать и по своему прямому назначению, так как эти программы не сильно его нагружают. Некоторые из подобных программ используют для работы видеокарту компьютера или только мощности процессора. Это по-настоящему пассивный заработок, не требующий труда.

Если сегодня даже школьники не брезгуют зарабатывать себе на карманные расходы в интернете, тогда зачем вам ждать и не попытаться зарабатывать вам? Здесь мы привели самые простые и рабочие виды заработка, которые не требуют способностей.