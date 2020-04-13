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У 18 священников Московской епархии подтвердилась коронавирусная инфекция

У 18 священников Московской епархии подтвердилась коронавирусная инфекция

В Московской епархии у 18 священнослужителей и монахов выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Еще 21 человек пребывают под наблюдением с симптомами ОРВИ.

В рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений перечислили культовые сооружения, где чаще всего выявляли опасное заболевания: это храм иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе.

Ранее РПЦ отказывалась прекращать богослужения в нескольких регионах России, хотя опасность распространения коронавируса к тому моменту уже была очевидной. 13 апреля в патриархате удивились штрафам, выписанным прихожанам за посещение храмов Москвы. Среди священнослужителей есть и другая точка зрения на ситуацию – так, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) критикует священников, которые пользуются ситуацией с коронавирусом для демонстрации бесстрашия и твердости в вере.

Последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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По материалам: uposters.ru

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