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У 40% заразившихся коронавирусом в России болезнь проходит бессимптомно

У 40% заразившихся коронавирусом в России болезнь проходит бессимптомно

Из почти 2,6 тыс. новых пациентов с коронавирусом за последние сутки у более 1 тыс. нет клинических симптомов. Об этом сегодня, 13 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России у президента Владимира Путина.

«Я хочу отметить, что за вчерашний день из общего количества заболевших (2 558 человек) 1040 — это люди без „клиники“, это люди, которых мы выявили при обследовании всех очагов, как контактных. Часть из них — это Московская область. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных», — сказала Попова.

У 22% из вчерашних выявленных заболевание протекает в форме внебольничных пневмоний, у 25% - ОРВИ. Процент людей, не имеющих клинических симптомов, с начала апреля от 12−15% вырос до 40%. Среди контактных лиц на протяжении месяца в 5% случаев выявляется пневмония, а часть из них не заболевает вообще.

При этом в России много заболевших и контактных именно по очагам, не только в семье, но и в организованных коллективах.

«Сегодня у нас из 74 очагов 55% - это очаги в лечебных учреждениях, к сожалению. Но здесь мы тоже активно работаем с тем, чтобы не нарушить и работу лечебных учреждений, и вместе с тем обеспечить безопасность», — добавила она, выразив надежду, что рост количества заболевших продлится не больше, чем неделю. Главная задача, по ее словам, чтобы основная часть этих выявлений была активной.

Как сообщало ИА Newstes , на сегодня в России зарегистрированы 18 328 случаев заражения Covid-19, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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