У 40% заразившихся коронавирусом в России болезнь проходит бессимптомно
Из почти 2,6 тыс. новых пациентов с коронавирусом за последние сутки у более 1 тыс. нет клинических симптомов. Об этом сегодня, 13 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России у президента Владимира Путина.
У 22% из вчерашних выявленных заболевание протекает в форме внебольничных пневмоний, у 25% - ОРВИ. Процент людей, не имеющих клинических симптомов, с начала апреля от 12−15% вырос до 40%. Среди контактных лиц на протяжении месяца в 5% случаев выявляется пневмония, а часть из них не заболевает вообще.
При этом в России много заболевших и контактных именно по очагам, не только в семье, но и в организованных коллективах.
Как сообщало ИА Newstes , на сегодня в России зарегистрированы 18 328 случаев заражения Covid-19, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.