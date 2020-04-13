«У нас в стране от коронавируса не умер ни один человек», — Лукашенко в своем стиле успокоил беларусов

Алексей Вольцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает утверждать, что коронавирус не страшен и не приводит к смерти. Об этом сообщает «Белта».

«В последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он утверждает, что причинами смерти стал дыхательная легочная и сердечно-сосудистая недостаточность, сахарный диабет и другие диагнозы — в сочетании с коронавирусом.

«Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю», — сказал президент Беларуси.

Ранее сообщалось, что на Лукашенко заявили в полицию из-за смерти гражданки Беларуси от коронавируса.