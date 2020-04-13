У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус

Алексей Вольцев

Российский певец Стас Михайлов в своем Instagram рассказал, что тест Роспотребнадзора подтвердил, что у него был коронавирус.

"Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус", — написал артист.

По словам певца, он получил большое количество сообщений, что люди вовремя обращались в больницу и их пневмонии оказались коронавирусной инфекцией, как у него. Также Михайлов подчеркнул, что в России лечат на очень высоком уровне.

"Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат", — отметил он.