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У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус

У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
Российский певец Стас Михайлов в своем Instagram рассказал, что тест Роспотребнадзора подтвердил, что у него был коронавирус.

"Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус", — написал артист.

По словам певца, он получил большое количество сообщений, что люди вовремя обращались в больницу и их пневмонии оказались коронавирусной инфекцией, как у него. Также Михайлов подчеркнул, что в России лечат на очень высоком уровне.

"Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат", — отметил он.

# Россия
По материалам: ria.ru

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