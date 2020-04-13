"Упала практически без сознания": Елена Летучая сломала ребро на "Танцах со звездами"

Вадим Карасев

41-летняя Елена Летучая была вынуждена покинуть шоу "Танцы со звездами", сообщает Starhit. Телеведущая получила серьезную травму, из-за которой не сможет больше участвовать в проекте.

Как выяснилось, звезда "Ревизорро" сломала ребро в начале проекта, готовясь к самому первому танцевальному номеру.

Елена Летучая считала, что это обычный ушиб, однако боли волновали ее все больше. В результате телеведущая была вынуждена выступить, приняв обезболивающие препараты. После танцевального номера состояние звезды ухудшилось.

"Влад взял меня за бок в танце и я упала практически без сознания", — поделилась воспоминаниями Елена Летучая.



Елена Летучая до последнего надеялась продолжать борьбу на шоу вместе со своим партнером Владом Квартином - звездная пара тренировались ночи напролет. Однако перед эфиром врачи запретили телеведущей в течение ближайших 3-х недель вообще заниматься танцами.

"Больше десяти дней у меня перелом ребра — так мы танцевали румбу. Теперь врачи сказали, что больше нельзя танцевать — нужен покой. Я плакала, было обидно, мы так старались", - рассказала Елена Летучая.

Соперница Елены Летучей Мария Порошина попросила организаторов дать звездной паре шанс вернуться после выздоровления телеведущей.

Члены жюри решили поддержать идею актрисы и предложили Елене Летучей выступить позднее со специальным номером.

Как писал NEWSTES, ранее Елена Летучая вывалила перед поклонниками набухшую грудь.