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"Ужасающий уровень". В Нью-Йорке COVID унес жизни более 10 тысяч человек

"Ужасающий уровень". В Нью-Йорке COVID унес жизни более 10 тысяч человек
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 10 тысяч человек, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

"Ужасные новости. Мы наблюдаем выравнивание кривой на ужасающем уровне. В пасхальное воскресенье мы потеряли 671 жизнь", –  сказал губернатор, его слова приводит РИА Новости.

Количество погибших от эпидемии в штате достигло 10 056 человек.


ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения.

Ранее радио Sputnik сообщило, что заявил мэр Нью-Йорка о ситуации с COVID-19.

# В мире
По материалам: ria.ru

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