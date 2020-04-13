"Ужасающий уровень". В Нью-Йорке COVID унес жизни более 10 тысяч человек

Лидия Мартынова

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 10 тысяч человек, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

"Ужасные новости. Мы наблюдаем выравнивание кривой на ужасающем уровне. В пасхальное воскресенье мы потеряли 671 жизнь", – сказал губернатор, его слова приводит РИА Новости.

Количество погибших от эпидемии в штате достигло 10 056 человек.

ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения.

Ранее радио Sputnik сообщило, что заявил мэр Нью-Йорка о ситуации с COVID-19.