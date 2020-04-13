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В Екатеринбурге из-за задымления экстренно сел пассажирский самолёт

В Екатеринбурге из-за задымления экстренно сел пассажирский самолёт

Пассажирский самолёт, который следовал из Екатеринбурга в Москву, экстренно сел в аэропорту вылета из-за задымления в кабине пилотов. Об этом сообщает ТАСС.

После вылета из аэропорта Екатеринбурга в кабине пилотов появился дым. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. В настоящее время самолёт осматривают технические службы. Причины происшествия выясняются.

Как сообщили информагентству в экстренных службах, посадка прошла в штатном режиме — пострадавших нет. Отмечается, что на борту находились 40 человек.

Следственный комитет начал проверку после ЧП с пассажирским самолётом. «По данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении Уральского следственного управления на транспорте.

Ранее в аэропорту Сургута у пассажирского самолета ATR-72 перед вылетом в Ханты-Мансийск сработал датчик генератора о наличии искрения, из-за чего командир воздушного судна принял решение о прекращении подготовки к вылету. Возгорания не было.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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