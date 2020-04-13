Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В ФАС оценили рост цен на лимоны и чеснок из-за коронавируса

В ФАС оценили рост цен на лимоны и чеснок из-за коронавируса

В ФАС оценили рост цен на лимоны и чеснок из-за коронавирусаФото: Depositphotos

Резкий рост стоимости имбиря, лимонов и чеснока был вызван ажиотажным спросом из-за новостей о коронавирусе, а также тем, что российский рынок этих товаров в значительной степени зависит от импортных поставок. Об этом рассказал «Ленте.ру» начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев.

По его словам, рост цен на лимоны и чеснок вызван объективными причинами. Среди них изменение цен на рынках стран-производителей этих продуктов, снижение объема поставок из-за закрытия границ, а также ажиотажный спрос. Чиновник также указал на необходимость принимать во внимание изменение курса рубля и увеличение логистических издержек.

В ситуации с ростом цен на имбирь кризис преодолен, уверен Тенишев. По его словам, резкий скачок цен был вызван распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19, что в свою очередь повлекло ажиотажный спрос на товар. Ситуацией воспользовались спекулянты и недобросовестные торговцы, некоторые магазины установили цену на имбирь в диапазоне от трех до семи тысяч рублей за килограмм. Переломить эту ситуацию удалось благодаря рыночным механизмам.

Сейчас федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, цена колеблется в диапазоне от 400 до 700 рублей за килограмм. Постепенно к такой же стоимости придут и мелкие розничные продавцы, полагает Тенишев.

«По данным Россельхознадзора, с 1 по 6 апреля 2020 года в Россию ввезли 2,4 тысячи тонн свежего имбиря, что в 12 раз превышает объем ввоза за аналогичный период прошлого года (203 тонны) и составляет 84 процента от объема импорта продукта за предыдущие три месяца», — сказал глава управления ФАС.

Также он отметил, что в стране наблюдается профицит гречневой крупы. «Один только Алтайский край в состоянии удовлетворить потребности всей страны в гречке. Других продовольственных товаров на складах также достаточно, поэтому любое отклонение цены на продукты в сторону ее повышения — повод для антимонопольного расследования», — заявил Тенишев.

Он добавил, что ФАС России проводит внезапные проверки ряда компаний в различных регионах страны, которые призваны выявить случаи завышения цен на гречневую крупу и сахар.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Макрон признал неготовность Франции к эпидемии коронавируса
Макрон признал неготовность Франции к эпидемии коронавируса
Путин поручил поддержать мультсериал об антропогенезе
Путин поручил поддержать мультсериал об антропогенезе
Попова раскрыла долю новых зараженных коронавирусом без симптомов
Попова раскрыла долю новых зараженных коронавирусом без симптомов
Мурашко: В России есть препарат от коронавируса, начинаются его испытания
Мурашко: В России есть препарат от коронавируса, начинаются его
Россиян предупредили об аферах с цифровыми пропусками
Россиян предупредили об аферах с цифровыми пропусками
Немцы заплевали французов: «Убирайся к себе в страну, коронавирусный»
Немцы заплевали французов: «Убирайся к себе в страну, коронавирусный»
В ФАС оценили рост цен на лимоны и чеснок из-за коронавируса
В ФАС оценили рост цен на лимоны и чеснок из-за коронавируса
Евгений Морозов: «Надеялись на страховку, но показалось, что мы с Чулпан действительно тонем»
Евгений Морозов: «Надеялись на страховку, но показалось, что мы с
Назван общий объем сокращения добычи нефти в мире
Назван общий объем сокращения добычи нефти в мире
Путин призвал рационально распределять нагрузку при борьбе с COVID-19
Путин призвал рационально распределять нагрузку при борьбе с COVID-19
Цвет настроения синий: Хилари Дафф покрасила волосы в яркий оттенок
Цвет настроения синий: Хилари Дафф покрасила волосы в яркий оттенок
Названа самая популярная песня десятилетия
Названа самая популярная песня десятилетия

Топ на сегодня

Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и

Еще по теме

ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
ФАС пришла с проверкой в московский офис компании Lenovo
Северный и Южный Кавказ «сговорились»: имбирь по цене золота