В Иране рассказали о сокращении нефтедобычи странами G20

Алексей Вольцев

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что страны "Большой двадцатки" согласились сократить добычу нефти на 3,7 миллиона баррелей в день в рамках сделки ОПЕК+, сообщает агентство IRNA.

Ранее иранский министр сообщал, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт согласились добровольно сократить поставки нефти еще на 2 миллиона баррелей в день, чтобы помочь нефтяным ценам.

ОПЕК+ в воскресенье утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23% в мае-июне, 18% - до конца 2020 года и 14% - до конца апреля 2022 года. На первом этапе альянс снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей, далее на 8 и 6 миллионов. Для РФ и Саудовской Аравии базой отсчета будет 11 миллионов баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, а остальное компенсирует США.