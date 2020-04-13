В Карачаево-Черкесии выявили два новых случая заражения коронавирусом

Влада Некрасова

Два новых случая новой коронавирусной инфекцией выявлено в Карачаево-Черкесии, общее число заболевших достигло 13 человек, сообщает оперативный штаб региона.

"По состоянию на 9.00 13 апреля в Карачаево-Черкесии выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Карачаево-Черкесии подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инфицированные получают лечение в полном объеме в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей.